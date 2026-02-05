Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch weet niet wat hij ziet van Pogacar

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zullen elkaar dit voorjaar opnieuw uitdagen in de grote klassieker. Florian Vermeersch ziet de wereldkampioen nu al veel indruk maken.

Het zal dit voorjaar opnieuw uitkijken zijn naar duels tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo (21 maart), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april).

Pogacar maakt veel indruk op Vermeersch

Van der Poel maakte de afgelopen weken al indruk in het veld, Pogacar doet dat op training. Dat stelt zijn ploegmaat Florian Vermeersch. "Zijn niveau is nu al zo hoog", zegt Vermeersch bij In de Leiderstrui.

"Als ik hem weer zag rondrijden tijdens de verkenningen van de klassiekers… die gaat gewoon niet kapot. Uitzonderlijke klasse", gaat Vermeersch verder. Van der Poel is alvast gewaarschuwd.

Vijf monumenten geen obsessie bij Pogacar

Dit voorjaar maakt Pogacar opnieuw jacht op winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, de twee monumenten dit hij nog niet kon winnen. Al benadrukt Vermeersch ook dat het geen obsessie is van de wereldkampioen.

"Hij is er oprecht in geïnteresseerd en wil alles testen voor Parijs-Roubaix en dergelijke", stelt Vermeersch. "Hij is bezig met die ‘big five’, maar het is ook weer niet zo dat het een obsessie is."