Ex-renner Nicolas Roche overvallen op straat: "Moeilijk te geloven wat er is gebeurd"

Ex-renner Nicolas Roche (41) is in Barcelona overvallen toen hij een restaurant verliet met zijn vriendin. De Ier deed op zijn sociale media zijn verhaal.

"Ik ben aangevallen en in elkaar geslagen door drie mannen toen ik een restaurant in het centrum van Barcelona uitliep, die probeerden mijn horloge te stelen", schreef Roche op zijn sociale media.

Roche kreeg geen hulp van omstaanders

"Dankzij mijn vriendin en de twee beveiligers van de winkel verderop in de straat, slaagde ik er niet alleen in om mijn horloge te redden, maar vooral om te voorkomen dat de aanvallers me nog meer sloegen", gaat de Ier verder.

"Waar ik van schrok, was dat er mensen meer dan vijf minuten stonden toe te kijken terwijl ik op de grond lag en mijn vriendin om hulp schreeuwde. Uiteindelijk kwamen er twee beveiligers naar buiten om de dieven weg te jagen."

Fysiek en mentale schade bij Roche

Roche liep snijwonden op en een blauwe elleboog, zijn vriendin kreeg ook een klap op haar achterhoofd. Maar ook mentaal heeft de overval veel indruk gemaakt op Roche en zijn vriendin.



Roche denkt dat iemand de overvallers moet getipt hebben over zijn aanwezigheid in het restaurant. "Ik vind het nog steeds moeilijk te geloven wat er is gebeurd. Wees voorzichtig allemaal als je uitgaat."