Opvallende transfer moet forfait geven: Alpecin-Premier Tech onthult oorzaak

Hugo Houle (35) is dit jaar nieuw bij Alpecin-Premier Tech. De Canadees heeft zijn start bij zijn nieuwe ploeg wel gemist met een forfait in zijn tweede wedstrijd.

Als Canadees maakte Hugo Houle samen met tweede naamsponsor Premier Tech de overstap van Israel-Premier Tech. Het is niet voor het eerst dat Houle dat doet, in 2022 ging hij ook mee met Premier Tech van Astana naar Israel.

Houle geeft forfait voor Ster van Bessèges

Sinds dit jaar rijdt de 35-jarige Houle dus voor Alpecin-Premier Tech. Afgelopen zondag maakte hij al zijn debuut voor de Belgische ploeg in de GP La Marseillaise, Henri Uhlig was de beste man van de ploeg op de 27ste plaats.

Houle zou deze week ook de Ster van Bessèges rijden, maar moest net voor de start van de eerste etappe forfait geven. Alpecin-Premier Tech meldde op zijn sociale media dat Houle kampt met "ernstige sinusitis".

Roodhooft over transfer van Houle

Wat de gevolgen zijn voor de rest van zijn voorjaar, is nog niet duidelijk. Over zijn transfer was Philip Roodhooft begin december duidelijk. "Voor Hugo gold dat het een must was om hem erbij te halen", stelde hij bij Sporza.



Al benadrukte Roodhooft wel dat ze Houle niet tegen hun zin hebben erbij genomen door de komst. van Premier Tech als sponsor. "Hij is een competitieve renner en gewoon een meerwaarde, als renner en als persoon." Al is dat dus momenteel niet in koers.