Diskwalificatie op WK veldrijden: Norbert Riberolle onthult echte oorzaak

Het WK veldrijden eindigde abrupt voor Marion Norbert Riberolle met een diskwalificatie. De Belgische kampioene schrok van zichzelf toen ze de beelden zag.

Door de Tsjechische Kristyna Zemanova werd Marion Norbert Riberolle op het WK veldrijden in de voorlaatste ronde ten val gebracht. De Belgische kampioene reageerde boos en gaf Zemanova een duw met twee handen.

Norbert Riberolle werd gediskwalificeerd en excuseerde zich ook al kort op haar sociale media. Voor de Parkcross in Maldegem gaf de Belgische kampioene nog wat meer uitleg over er zaterdag is gebeurd op het WK.

Norbert Riberolle onthult oorzaak van diskwalificatie

"Het was niet correct wat ik deed. Toen ik in het ziekenhuis de beelden zag, schrok ik van mezelf. Ik kan het niet uitleggen wat ik daar deed, want zo ben ik niet", zegt Norbert Riberolle bij Sporza.

De Belgische kampioene wil zich ook excuseren bij haar fans, maar kreeg ook te maken met negatieve berichten. Die probeerde ze zo veel mogelijk te vermijden, maar de klok terugdraaien is natuurlijk niet mogelijk.



Volgens Norbert Riberolle was haar reactie er een op pure adrenaline. Ze reed voor het podium en dat viel plots allemaal weg. "Daardoor had ik even kortsluiting in mijn hoofd", besloot de Belgische kampioene nog.