Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

Remco Evenepoel mocht enkel een overwinning bijschrijven in de Ronde van Valencia. De beslissing om de tijd voor het klassement niet te laten meetellen stuitte wel op onbegrip bij Evenepoel.

Tijdens de verkenning van de tijdrit van de Ronde van Valencia waaiden de dranghekken weg door hevige wind en besliste de organisatie om de tijdsverschillen voor het klassement niet mee te rekenen en iedereen op wegfietsen te laten rijden.

Evenepoel vond het niet zo gevaarlijk

Evenepoel toonde begrip dat hij tijdritfiets niet mocht gebruiken, want ook hij vond het tijdens de verkenning gevaarlijk. Waar hij minder begrip voor had, was het feit dat de verschillen niet meegerekend werden voor het klassement.

"Ik vind niet dat de tijden moesten stilgezet worden. Er is niemand gevallen", zegt Evenepoel bij VTM Nieuws. Volgens Evenepoel toont dat aan dat het minder gevaarlijk was dan tijdens de verkenning, omdat de wind ook wat gaan liggen was.

Was concurrentie bang van Evenepoel?

"Ik denk dat ze allemaal misschien een beetje bang waren om tijd te verliezen", knipoogde Evenepoel naar renners die wel voorstander waren van de neutralisatie. Al respecteerde Evenepoel wel de keuze van de organisatie.

Het zal voor Evenepoel nu zaterdag moeten gebeuren in de lastige heuveletappe. En er wordt nog meer wind voorspeld. "Ik ben benieuwd wat ze gaan beslissen...", besloot Evenepoel nog.