WK als grootste bewijs: Nederland zet België stevig voor schut in de cross

Nederland domineerde het WK veldrijden en pakte vijf van de zeven gouden medailles. Voor Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt is het dan ook duidelijk wat het crossland bij uitstek is.

Vijf keer pakte Nederland goud op het WK veldrijden in Hulst. In de mixed team relay, de junioren mannen, de beloften vrouwen, de elite vrouwen en de elite mannen. Enkel bij de junioren vrouwen (Tsjechië) en beloften mannen (België) greep Nederland naast goud.

Nederland en niet België crossland bij uitstek

Naast die vijf gouden medailles pakte Nederland ook nog eens twee keer zilver en twee keer brons, in totaal dus negen medailles. België moest het met minder dan de helft doen met één keer goud en drie keer brons.

Voor de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt is het dan ook duidelijk. "Ze roepen dat België hét crossland is, maar ik zeg altijd dat wij dat zijn", zegt De Knegt bij WielerFlits. "Mensen kijken me dan raar aan, maar ik was wel blij dat de statistieken dat onderschrijven."

Nederland domineert op WK veldrijden

Dat klopt ook, want sinds 2019 heeft Nederland op het WK veldrijden sinds 2019 altijd de meeste medailles gepakt. In 2018 en 2017 troefden de Belgen de Nederlanders nog af, net als in 2014 en 2015.



Zelf vindt De Knegt zijn rol eerder beperkt. "Als je uitzoomt en kijkt hoe Nederland ervoor staat in het veldrijden met de trainingspunten en coaches, dan doen we met heel veel mensen goed werk", stelt De Knegt nog.