"Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage

Wout van Aert is aan een hoogtestage begonnen om zich klaar te stomen voor het klassieke voorjaar. Hij hoopt nog altijd om eind deze maand in de Omloop al op zijn best te zijn.

Van Aert op stage in Sierra Nevada

De komende drie weken zal het Centro de Alto Rendimiento in Sierra Nevada de uitvalsbasis worden voor Wout van Aert voor een hoogtestage. Daar zal hij zich klaarstomen voor het Vlaamse openingsweekend.

Van Aert liep begin januari een kleine breuk op in zijn enkel, maar het gaat wel steeds beter. "Fietsen kon ik al vrij snel en ondertussen kan ik terug min of meer normaal stappen. Ik heb nog weinig reactie van mijn inspanningen", zegt hij bij RTV.

Het is echter geen gemakkelijke maand geweest, moest Van Aert ook toegeven. Al klaagt hij niet, het had ook nog erger gekund. Voor Van Aert gaat de focus nu ook volledig op die laatste weken richting zijn eerste koers op de weg.

Wanneer hoopt Van Aert top te zijn?

Dat wordt de Omloop het Nieuwsblad op 28 februari, een week later rijdt hij voor het eerst sinds 2021 de Strade Bianche. Toch hoopt Van Aert over ruim drie weken zich toch al te kunnen mengen in de Omloop.

"Voor m’n val hoopte ik al vanaf de Omloop op m’n best te zijn. Hopen doe ik dat nog steeds, maar we zullen zien of dat nog realistisch is", besloot Van Aert nog. Het worden nog drie spannende weken.