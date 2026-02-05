Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft

Al zijn hele carrière rijdt Mathieu van der Poel bij de broers Roodhooft. Toch had hij ook bij Patrick Lefevere kunnen rijden volgens Adrie van der Poel.

"Tegen één man heb ik gezegd dat ik nog een talentje had", doelt Adrie van der Poel op Patrick Lefevere bij Sporza over de elfjarige Mathieu van der Poel. "Hij is er niet op ingegaan. Hij heeft er nog altijd spijt van, sinds het moment dat ik hem dat gezegd heb tot nu."

Adrie van der Poel ging aankloppen bij Christoph Roodhooft en hij hapte toe. "Ik wilde fietsen kopen bij hem, hij gaf ze ons gratis. En die hebben we jaar na jaar gehad." En daarvoor waren David en Mathieu van der Poel dankbaar.

Er waren andere ploegen die interesse toonden, onder meer Lefevere, maar de broers Van der Poel stelden dat ze al jaren materiaal hadden gekregen van de broers Roodhooft. In 2019 verlengde Mathieu van der Poel zijn contract voor vier jaar en kreeg Lefevere ook geen kans meer.

Broers Van der Poel wilden broers Roodhooft niet verlaten

De broers Van der Poel vonden echter dat het niet netjes zou zijn om naar een andere ploeg te gaan. Dat kon volgens Adrie van der Poel wel, maar er zou wel teleurstelling geweest zijn bij de broers Roodhooft.

Lees ook... Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch weet niet wat hij ziet van Pogacar›

"Maar ze zeiden dat ze bij Christoph zouden blijven." David van der Poel hing eind 2023 zijn fiets al aan de haak, Mathieu van der Poel heeft nog een contract tot eind 2028 bij Alpecin-Premier Tech.