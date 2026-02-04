Vandeputte spoelt mislukt WK door, maar toch zit er hem nog iets dwars

Niels Vandeputte heeft de Parkcross in Maldegem gewonnen. In een snel gereden cross kon Vandeputte zijn mislukte WK, waar hij 27ste werd, helemaal doorspoelen.

Door ziekte was Niels Vandeputte op het WK veldrijden in Hulst niet zichzelf en werd hij pas 27ste op meer dan vier minuten van Mathieu van der Poel. Enkele dagen later in Maldegem was Vandeputte helemaal hersteld.

Derde zege van het seizoen voor Vandeputte

In de slotronde ging Vandeputte op en over Joran Wyseure en gaf de overwinning niet meer af. Na Kortrijk en Gullegem is het voor Vandeputte zijn derde overwinning van het seizoen in een Belgische cross.

"Dit doet heel veel deugd natuurlijk", zei Vandeputte achteraf. "Ik wist dat de vorm goed was, dus het doet heel veel deugd dat je dat kan bevestigen in een wedstrijd. Ik wist dat ik de balken als snelste kon springen."

WK nog niet vergeten bij Vandeputte

"Daar kwam ik met iets meer snelheid over en dan trok ik door waardoor ik Joran kon passeren. Het doet deugd om het zo dan nog af te maken." Toch is zijn mislukte WK nog niet helemaal vergeten voor Vandeputte.



"Het WK was echt een doel voor mij. Ik denk niet dat ik ooit met zo’n goede vorm richting het WK ging. Dat blijft nog altijd een beetje balen, maar deze overwinning smaakt zeker zoet", besloot Vandeputte nog.