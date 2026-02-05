Stevige domper voor Evenepoel in Valencia: organisatie grijpt in

Remco Evenepoel had zijn zinnen gezet op de tijdrit van 17 kilometer in de Ronde van Valencia om de eindzege naar zijn hand te zetten. Het weer heeft daar echter anders over beslist.

In de eerste etappe van de Ronde van Valencia zat Remco Evenepoel al met de tijdrit op dag twee in zijn achterhoofd. De wereldkampioen tegen de klok pakte één seconde bonificatie en stond zo zevende in het klassement.

Wind gooit roet in het eten in Valencia

Daardoor kon Evenepoel de voorspelde regen rond de middag vermijden en op een opgedroogd parcours rijden. Het weer steekt echter toch een stokje voor de plannen van Evenepoel, want het waait stevig in de regio van Valencia.

Er werden hekken langs het parcours weggeblazen en de situatie werd onveilig. Dat zag ook Cian Uijtdebroeks tijdens zijn verkenning. "Het parcours is gewoon niet veilig. Ook met de wegfiets is het voor mij niet veilig genoeg."

Geen tijdverschillen en tijdritfietsen

De organisatie greep dan ook in. De renners mogen enkel wegfietsen gebruiken tijdens de tijdrit en er worden ook geen verschillen aangerekend voor het klassement. Enkel de dagzege staat op het spel.

Voor Evenepoel een stevige domper, hij wilde in de tijdrit een kloof slaan en zo al een gooi doen naar de eindzege. Het zal voor Evenepoel zaterdag moeten gebeuren in een heuvelachtige etappe van 172 kilometer en 3.225 hoogtemeters.



