🎥 Domper voor Pedersen, Belgische verrassing in Frankrijk en net niet voor Marit in Valencia

De Ronde van Valencia en de Ster van Bessèges zijn van start gegaan. Er was bijna twee keer Belgisch succes, voor Mads Pedersen is het seizoen in mineur begonnen.

De voorbije jaren trapte Mads Pedersen bijna altijd zijn seizoen af in de Ster van Bessèges, dit jaar koos de Deen van Lidl-Trek voor de Ronde van Valencia. In Spanje liep het echter mis voor Pedersen.

Pedersen geeft op, Girmay schiet raak

"Zo wil niemand Pedersen zijn seizoen van 2026 zien beginnen", liet Lidl-Trek via X weten. "Een valpartij vlak voor het cruciale punt van de eerste etappe van de Ronde van Valencia dwong Mads de koers te verlaten."

Pedersen kon zich dus niet mengen in de strijd om de overwinning. In de eerste etappe werd er gesprint en daarin schoot Biniam Girmay meteen raak voor zijn nieuwe ploeg NSN, Arne Marit greep nipt naast een tweede zege voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Dream start! 🔥



Biniam Girmay wins the opening stage of the Volta a la Comunitat Valenciana — his first victory since 2024 and his first as an NSN rider 👏 pic.twitter.com/qDcVk2A17M — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 4, 2026

Team Flanders-Baloise wint in Bessèges

Belgisch succes was er dan weer wel in de Ster van Bessèges. En daarin speelde Team Flanders-Baloise een hoofdrol. Victor Vercouillie leek het vanuit de vlucht te halen, maar op 300 meter van de streep werd hij overrompeld.





Lukas Kubis van Unibet Rose Rockets zette aan, maar Tom Crabbe zat klaar in zijn wiel. In de laatste rechte lijn ging de 20-jarige Krabbe op en over Kubis en pakte zijn eerste profzege. Voor Team Flanders-Baloise is het de eerste zege sinds augustus 2024.