Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader

Is de opvolging in de familie Van Aert al verzekerd? Georges van Aert (5) nam woensdag deel aan een jeugdinitiatie van de cross in Lille.

Zondag staat in Lille de voorlaatste manche van de X2O Badkamers Trofee op het programma. Het parcours staat al klaar en woensdag was er traditioneel een jeugdinitiatie voor kinderen tot twaalf jaar.

Wout van Aert groeide op in Lille en was net voor zijn vertrek naar Spanje voor een hoogtestage aanwezig met zijn vrouw Sarah De Bie en zonen Georges en Jerome, de vijfjarige Georges nam ook deel aan de jeugdinitiatie.

Zorgt Georges van Aert voor opvolging?

Georges treedt zo in de voetsporen van zijn vader, want ook hij deed als kind mee aan de jeugdinitiatie in Lille, waar hij heel mooie herinneringen aan heeft overgehouden. "Dergelijke jeugdinitiaties zijn zeker belangrijk", zegt Van Aert bij RTV.

Vooral omdat het het vuur aanwakkert bij kinderen om ook te dromen van een carrière. Voor Van Aert waren het dan ook de hoogdagen van het jaar. "Als ik iets ouder werd, kwam ik in deze week zo veel mogelijk op het parcours rijden en daarna reed ik ook mee."

Van Aert won één keer in Lille

Lees ook... "Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage›

In zijn carrière won Van Aert de Krawatencross in Lille slechts één keer. In februari 2020 won Van Aert er zijn eerste wedstrijd na zijn zware valpartij in de Tour van 2019 toen hij in een tijdrit tegen een hek reed en een zware dijblessure opliep.