Evenepoel won meteen drie keer: Bakelants is niet onder de indruk

Remco Evenepoel maakte veel indruk in zijn eerste koersen voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Moet hij toch zijn programma niet aanpassen en bijvoorbeeld Milaan-Sanremo toevoegen aan zijn programma?

Met drie zeges in de Challenge Mallorca begon Remco Evenepoel goed aan het seizoen bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. In de Trofeo Serra Tramuntana pakte Evenepoel uit met een solo van 50 kilometer.

Na de Ronde van Valencia rijdt Evenepoel nog de UAE Tour (16 tot 22 februari), daarna vertrekt Evenepoel op stage om de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) voor te bereiden. Moet Evenepoel niet nog meer koersen?

Bakelants vindt zeges van Evenepoel logisch

Bijvoorbeeld Milaan-Sanremo (21 maart) toevoegen aan zijn programma? "Er moeten geen al te grote conclusies worden getrokken uit het feit dat hij nu veel wint", stelde Jan Bakelants bij VTM GO tijdens de eerste etappe van de Ronde van Valencia.

"Het is de logica zelve, in 2025 was hij na Pogacar de beste renner ter wereld. Als hij in de winter niet tegen een postbusje rijdt, is het gewoonlijk dat hij goed aan het seizoen begint. Bij Soudal Quick-Step is hij ook zo al goed geweest in het begin van het seizoen."

Evenepoel klopte niet Pogacar en Vingegaard

Zo won Evenepoel in februari 2024 de Figueira Champions Classic met een solo van 55 kilometer en daarna ook de Ronde van de Algarve. "Ik wil het niet minimaliseren, maar van zo'n sterke renner als Evenepoel verwacht je dat hij wint als hij start", stelde Bakelants.



"Als hij met Pogacar en Vingegaard aan de start ook had gewonnen, dan had het wel nieuwswaarde gehad", besloot Bakelants. In de UAE Tour krijgt Evenepoel met Vingegaard en Del Toro al stevige concurrentie.