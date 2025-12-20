Complete offday in Antwerpen: Thibau Nys onthult blessure

Complete offday in Antwerpen: Thibau Nys onthult blessure
Foto: © photonews

Het zand is niet de favoriete ondergrond van Thibau Nys. In Antwerpen kende de leider in de Wereldbeker een offday en werd hij pas 23ste.

Dat het zand niet de favoriete ondergrond is van Thibau Nys, dat was voor de cross in Antwerpen al duidelijk. Maar de leider in de Wereldbeker leek het nog voor de start al mentaal te hebben opgegeven. 

Totale offday van Nys

Nys ging bijzonder slecht van start in Antwerpen en kwam na de eerste ronde door op de veertiende plaats op 23 seconden van Mathieu van der Poel. Beterschap kwam er niet meer, het ging van kwaad naar erger. 

Hij werd uiteindelijk pas 23ste op meer dan drie minuten van Van der Poel. Na zijn gemiste start had Nys niet genoeg power om weer in koers te komen en ook zijn techniek liet hem in de steek. 

Rug speelde Nys parten in Antwerpen

En ook het lichaam van Nys sputterde tegen. "Voor de eerste keer dit seizoen had ik last van mijn rug. Dat moet ik even laten nakijken", zei hij bij Sporza. Het lijkt geen goed teken voor het vervolg van de bijzonder drukke kerstperiode. 

Lees ook... Thibau Nys moet fans toch teleurstellen: Sven Nys legt uit waarom
Nys reed de wedstrijd wel uit, maar merkte dat er weinig in de benen zat. "Het was al heel lang geleden dat ik zo’n dag meemaakte. Dat is niet fijn, maar het hoort erbij", besloot Nys. Maandag in Hofstade is hij weer van de partij. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys

