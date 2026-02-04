Evenepoel zal het niet cadeau krijgen: stevige concurrent daagt hem uit

Remco Evenepoel begint in de Ronde van Valencia aan zijn eerste rittenkoers van het jaar. De concurrentie zal er een pak steviger zijn dan in Mallorca.

Met winst in een ploegentijdrit en twee eendagskoersen is Remco Evenepoel uitstekend aan 2026 begonnen. Hij heeft zijn start bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe duidelijk niet gemist.

Evenepoel rijdt Ronde van Valencia

Deze week rijdt Evenepoel met de Ronde van Valencia zijn eerste rittenkoers voor zijn nieuwe ploeg. Donderdag krijgt hij een tijdrit van 17,2 kilometer, zaterdag is er een heuvelachtige etappe met vijf beklimmingen onderweg.

"Het is een lastig rondje dat kan dienen om stappen te zetten richting de UAE Tour (16 tot 22 februari)", zegt Evenepoel bij Sporza. "We zullen het etappe per etappe bekijken." Vooral in de tijdrit wil Evenepoel tijd proberen te nemen.

Almeida stevige concurrent voor Evenepoel

Met Joao Almeida krijgt Evenepoel de nummer twee van de Vuelta van vorig jaar als grootste concurrent. Evenepoel beseft dat de concurrentie groter is dan op Mallorca vorige week. "Het zal niet op een schoteltje worden gegeven."

"Maar het werkt motiverend om tegen zulke mannen te presteren en om mezelf te testen." Voor Evenepoel is het een goede test en hij kan ook nog verbeteren, want hij ging nog niet op hoogtestage.