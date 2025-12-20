Geheim wapen Van Aert tegen Van der Poel? "Indrukwekkend"

Geheim wapen Van Aert tegen Van der Poel? "Indrukwekkend"
Foto: © photonews

Wout van Aert maakt in Antwerpen zijn rentree in het veld. Goede vriend Daan Soete zag hoe Van Aert vooral in het lopen uitblonk tijdens zijn trainingen in de bossen van Lichtaart.

Het is voor Wout van Aert van 2 februari geleden dat hij nog eens een cross heeft gereden en tot deze week had hij ook niet meer op zijn crossfiets gezeten. Voor Van Aert was het dan ook even wennen deze week op training. 

Van Aert deed Soete pijn op training

Goede vriend Daan Soete was er woensdag bij tijdens de eerste training van Van Aert in de bossen van Lichtaart. Soete, die vorige week zijn eerste cross van het seizoen reed in Kortrijk, had moeite om Van Aert te volgen. 

"Het was meer dan lastig genoeg. Wout was toch iets boven mijn niveau", zegt hij bij Sporza. Van Aert moest even nog wat zoeken naar het goede gevoel op zijn crossfiets, maar na een half uurtje vond hij dat alweer terug. 

Soete zag Van Aert uitstekend lopen

"Op de rechte stukken was hij echt heel sterk", stelt Soete. "Ook in het lopen bergop. Dat is wel een van zijn sterke punten, maar nu vond ik het indrukwekkend." Wordt het een geheim wapen van Van Aert? 

Dat kan vooral van pas komen in lastige crossen zoals in Dendermonde (28 december), maar daar staat Van der Poel niet aan de start. Voor Van Aert kan het wel een kans zijn om dit seizoen een zege te pakken. 

Wout Van Aert

