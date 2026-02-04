Lefevere bijzonder lovend over Van Aert en pakt uit met stevige voorspelling

Kan Wout van Aert dit jaar de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen? Patrick Lefevere gelooft dat het kan, ook met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar aan de start.

Kan Van Aert de Ronde of Parijs-Roubaix winnen?

Wout van Aert zal dit voorjaar opnieuw jagen op een eerste zege in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. Van Aert is ondertussen 31 jaar, maar Patrick Lefevere gelooft nog altijd in zijn kansen.

"Ik denk nog steeds dat hij de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kan winnen", zegt Lefevere in de podcast Radio Peloton. "Zélfs met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel aan de start. Waarom niet?"

Lefevere lovend voor Van Aert

Vorig jaar won Pogacar de Ronde van Vlaanderen voor Pedersen en Van der Poel, in Parijs-Roubaix was Van der Poel de beste voor Pogacar en Pedersen. Van Aert moest telkens tevreden zijn met de vierde plaats.

Toch gelooft Lefevere dus dat Van Aert wel degelijk kans maakt om te winnen. "Hij heeft al veel pech gehad. Maar hij heeft zo veel talent, en is erg sterk", zwaait Lefevere met veel lof voor Van Aert.

"Wat hij gepresteerd heeft in de Tour, op Montmartre (Van Aert loste Pogacar af, nvdr.) En toen hij in de bergen Pogacar klopte... Hij is fysiek en mentaal erg sterk. Na alles wat hij al heeft doorstaan... Chapeau", besloot Lefevere.