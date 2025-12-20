Lekke band nekt Van Aert bij terugkeer, die ook nog groot werkpunt ziet

Wout van Aert heeft het duel met Mathieu van der Poel niet kunnen aangaan in Antwerpen. Een lekke band fnuikte ook zijn kansen op een podiumplaats, Van Aert werd zevende.

Vooraf hoopte Wout van Aert het duel te kunnen aangaan met Mathieu van der Poel in Antwerpen, maar dat is er nooit van gekomen. Van der Poel begon al snel aan een solo, Van Aert moest strijden voor het podium.

Lekke band nekt Van Aert in Antwerpen

Dat lukte niet, Van Aert moest tevreden zijn met een zevende plaats op 51 seconden van Van der Poel. Halfweg koers was Van Aert wel lek gereden en zakte hij even naar de negende plaats.

"Een podiumplaats zat er zeker in, maar die lekke band gooide roet in het eten", zei Van Aert achteraf bij VTM Nieuws. Na zijn eerste cross voelde Van Aert zich vooral moe, want hij had onderweg wel afgezien.

Van Aert moet techniek nog bijschaven

Van Aert vond dat hij sterk van start was gegaan, maar in een van de eerste zandstroken trapte hij op zijn adem. "Ik wou Mathieu volgen, maar mijn benen liepen vol. En mijn techniek laat nog te wensen over", zag hij nog een werkpuntje.

Die techniek hoopt Van Aert de komende weken nog bij te schaven, maar hij vond het wel een geslaagde start. Zondag in Koksijde is Van Aert er niet bij, maandag in Hofstade wel. Daar komt hij Van der Poel opnieuw tegen.