Nu of nooit: Albert zegt wie Van der Poel en Van Aert moet uitdagen

De Wereldbeker in Antwerpen staat in het teken van het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Niels Albert ziet echter ook nog een andere Belg die hen moet kunnen uitdagen.

Van der Haar en Vanthourenhout in Namen

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en ook Thibau Nys zullen in de Wereldbeker in Antwerpen bijna alle aandacht naar zich toe trekken. Er staan echter ook nog andere crossers aan de start die kunnen strijden voor het podium.

Dat bewezen Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout vorige week in Namen. Zij konden Van der Poel en Nys lang volgen, maar Vanthourenhout moest uiteindelijk tevreden zijn met plek drie en Van der Haar met plek vier.

Kan Sweeck wedijveren met Van der Poel en Van Aert?

Niels Albert verwacht in Antwerpen, maar ook de komende dagen in Koksijde en Hofstade, veel van Laurens Sweeck. In Tabor werd Sweeck tweede, in Flamanville vijfde en in Terralba derde. Namen was dan weer minder met een zestiende plaats.

"Ik beschouw hem als een serieuze outsider", zegt Albert bij HLN. Sweeck, die woensdag zijn 32ste verjaardag vierde, is volgens Albert op een punt in zijn carrière beland dat hij op zijn terrein eens moet kunnen wedijveren met Van der Poel en Van Aert.

"Als het er nu niet van komt, dan wellicht nooit meer." Door zijn vierde plaats in het klassement van de Wereldbeker start Sweeck op de eerste rij, Van der Poel en Van Aert vertrekken vanop rij drie. Sweeck start dus al met een klein voordeel.