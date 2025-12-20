Rijdt Van Aert toch WK veldrijden? Albert weet wat de doorslag zal geven

Rijdt Van Aert toch WK veldrijden? Albert weet wat de doorslag zal geven
Foto: © photonews

Wout van Aert en Mathieu van der Poel staan in Antwerpen een eerste keer dit veldritseizoen samen aan de start. In totaal komen er vijf duels, voegt Van Aert ook nog het WK toe aan zijn programma?

Voorlopig staan er vijf duels tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert gepland, te beginnen met zaterdag in Antwerpen. Daarna volgen nog Hofstade (22 december), Loenhout (29 december), Mol (2 januari) en Zonhoven (4 januari). 

Rijdt Van Aert het WK veldrijden?

"Het is vooral leuk voor de supporters", zegt Niels Albert bij Sporza Daily over de duels tussen Van Aert en Van der Poel. Maar hij ziet de duels in de kerstperiode ook nog een grotere rol spelen dit seizoen. 

"Daarnaast zullen die vijf duels ook bepalen of Van Aert het WK rijdt. Als hij het gevoel krijgt dat hij Van der Poel daar kan kloppen, zou het gek zijn om een wereldtitel te laten liggen", zegt de wereldkampioen van 2009 en 2012. 

Herygers ziet Van Aert meer als wegrenner

Paul Herygers ziet echter dat voor Van Aert de cross echt een voorbereiding is en zijn doel de weg is. Al kan dat nog ooit nog opnieuw keren als Van der Poel wat uitgekeken raakt op de cross en Van Aert zijn oude liefde meer naar voren schuift.  

Lees ook... Nu of nooit: Albert zegt wie Van der Poel en Van Aert moet uitdagen
"Van Aert heeft nu meer het lichaam van een wegcoureur", stelt Herygers nog over Van Aert. "Hij kan nog wel mee in het veld, maar teert vooral op zijn klasse en inhoud." Het is dus maar de vraag of er echt een duel zal komen in Antwerpen. 

