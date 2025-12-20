Slechts zevende: Van Aert verklaart waarom hij toch positief gevoel heeft

Slechts zevende: Van Aert verklaart waarom hij toch positief gevoel heeft
Met een zevende plaats in Antwerpen lijkt Wout van Aert zijn rentree in het veldrijden te hebben gemist. Toch was Van Aert tevreden over het gevoel dat hij had tijdens de cross.

Vorig jaar hervatte Wout van Aert in Loenhout met een vierde plaats op 36 seconden van Mathieu van der Poel. Dit jaar werd hij zevende in Antwerpen op 51 seconden van de wereldkampioen. Twee keer slechter dus. 

Lekke band nekt Van Aert

Toch is de context helemaal anders. Van Aert reed halfweg lek en verloor meer dan een halve minuut op Van der Poel, net op het moment dat hij op derde plaats reed. Van Aert zakte weg naar de negende plaats. 

Van Aert streed nog voor de top vijf, maar werd dus uiteindelijk zevende. Toch was de conclusie van Van Aert na zijn eerste cross helemaal anders dan vorig seizoen, hij hield er nu een goed gevoel aan over. 

Van Aert tevreden met gevoel na Antwerpen

"Vorig seizoen moest ik (na zijn zware val in de Vuelta, nvdr.) van veel verder komen toen mijn rentree maakte. Toen was dat met veel minder plezier, nu was het afzien op een goede manier", stelde Van Aert nog. 

Dat Van Aert goed was, bewijzen ook zijn rondetijden. In zesde en zevende ronde was hij de snelste van het pak, maar in de laatste ronde was hij wel slechts dertiende. De snelste ronde van Van Aert was ook vijf seconden trager dan die van Van der Poel.

