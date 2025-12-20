Stevige domper voor Michels: ploegmaat Van der Poel mist vier crossen voor Kerstmis

Alpecin-Deceuninck kan de komende crossen niet rekenen op Jente Michels. De 22-jarige Michels moet maar liefst vier crossen aan zich voorbij laten gaan.

Michels mist vier crossen op rij

Het veldrijden maakt zich op voor vier wedstrijden op vier dagen. Zaterdag in Antwerpen (Wereldbeker), zondag in Koksijde (Wereldbeker), maandag in Hofstade (X2O Trofee) en dinsdag in Heusden-Zolder (Superprestige).

Jente Michels moet die vier wedstrijden echter aan zich voorbij laten gaan, de 22-jarige renner van Alpecin-Deceuninck is ziek. Dat laat de ploeg weten op zijn sociale media. Hij komt pas na Kerstmis weer in actie.

Klassementen Jente Michels

Voor Michels is het geen goed nieuws voor zijn klassementen. In de Wereldbeker stond hij na vier manches op de tiende plaats met 55 punten, maar doordat hij twee manches mist zal hij wegzakken.

In de X2O Trofee staat Michels op de zevende plaats om 4'40" van Joris Nieuwenhuis, maar doordat hij in Hofstade niet aan de start komt, zal hij ook minstens vijf minuten aangesmeerd krijgen ten opzichte van de winnaar en wellicht zelfs uit de top vijftien vallen.

De Superprestige was het beste klassement van Michels, na vier van de acht manches staat hij vijfde. Michels heeft echter negen punten voorsprong op nummer zes Vandenbosch en dertien op nummer zeven Sweeck. Ver wegzakken zal hij daar niet doen.



