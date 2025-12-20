Twee op twee voor Van der Poel, maar hij is toch niet helemaal tevreden

Mathieu van der Poel heeft ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. De wereldkampioen begon al snel aan een solo en rondde die ook af.

Vorige week in Namen wachtte Mathieu van der Poel tot de slotronde om weg te rijden, in Antwerpen probeerde hij het al in de eerste ronde. Door een foutje kwamen Del Grosso en Nieuwenhuis nog terug, maar in de tweede ronde reed hij toch weg.

Van der Poel kwam na acht ronden in Antwerpen solo over de aankomst en pakte zijn tweede overwinning van het seizoen. Voor de wereldkampioen kon het seizoen niet op een betere manier starten.

Van der Poel vond dat zandpassages beter konden

Toch was Van der Poel niet helemaal tevreden. "Het was een goede wedstrijd, maar ik denk niet dat ik de beste was in het zand", lachte Van der Poel in het flashinterview. "Ik heb toch wel wat foutjes gemaakt."

Beter gevoel dan in Namen

"Ik voelde me wel veel sterker dan vorige week in Namen. Mijn benen voelden krachtiger aan. Het is natuurlijk een heel andere cross. Maar ik voelde me doorheen de week al frisser dan voor Namen."

Lees ook... 🎥 Van der Poel demonstreert in Antwerpen, Van Aert kent pech en wordt pas zevende ›

"Vorige week moest ik te veel in de wielen rijden en kon ik mijn ding niet echt doen. Vandaag heb ik vroeger de schifting kunnen doorvoeren. Ik was wel blij dat ik een grote kloof had, want die lekke band op twee ronden van het einde kostte me toch wat krachten."