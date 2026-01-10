Verdonschot geeft in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

Verdonschot geeft in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Laura Verdonschot hoopte nog op een stunt tijdens haar laatste Belgische kampioenschap. Het werd echter een afscheid in mineur, met een opgave halfweg de wedstrijd.

In haar eigen provincie Limburg stond Laura Verdonschot voor de laatste keer aan de start van het Belgisch kampioenschap, door een aanhoudende blessure hangt ze eind februari haar fiets aan de haak. 

Opgave Verdonschot op BK veldrijden

Verdonschot hoopte op een superdag zoals in Hofstade, waar ze vierde werd. Maar dat zat er nooit in voor Verdonschot. Ze reed al snel buiten de top tien en het podium was niet meer haalbaar voor Verdonschot. 

Halfweg de wedstrijd draaide Verdonschot af, op haar laatste Belgische kampioenschap staat er dus een DNF achter haar naam. Een afscheid in mineur van het BK voor Verdonschot, die in het verleden drie keer zilver pakte op het BK. 

Ploegleider over opgave van Verdonschot

"We hadden gehoopt op een goede dag, maar het gaat te veel op en af. In Hofstade kregen we hoop door haar vierde plaats", legde haar ploegleider Tom De Kort uit bij tijdens de live-uitzending bij VRT1.  

Lees ook... Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK
"Nu heb ik het gevoel dat de koude meer impact heeft op haar liesslagader. Dit is heel spijtig voor Laura, héél zuur." Of Verdonschot de komende weken nog in actie zal komen, is nog maar de vraag. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Laura Verdonschot

Meer nieuws

Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

15:53
Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

17:00
Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

15:00
Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

14:00
Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

13:30
De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

13:00
Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

12:30
Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

12:00
Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

11:00
Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

10:00
📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

09:00
Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

08:30
"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

08:00
'Remco Evenepoel voegt nog extra wedstrijd toe aan zijn programma'

'Remco Evenepoel voegt nog extra wedstrijd toe aan zijn programma'

07:30
Nieuwe carrière start snel na afscheid: Verdonschot onthult haar plannen

Nieuwe carrière start snel na afscheid: Verdonschot onthult haar plannen

07:00
"Zo voel ik me helaas wel": Verdonschot stond bijna niet aan de start van BK

"Zo voel ik me helaas wel": Verdonschot stond bijna niet aan de start van BK

09/01
Een mooie carrière? Albert velt oordeel over palmares Iserbyt

Een mooie carrière? Albert velt oordeel over palmares Iserbyt

21:30
Door Vingegaard? Zonneveld velt oordeel over onverwacht afscheid Yates

Door Vingegaard? Zonneveld velt oordeel over onverwacht afscheid Yates

20:30
Niet Verstrynge of Nys: Mettepenningen duidt wie vervanger Iserbyt moet worden

Niet Verstrynge of Nys: Mettepenningen duidt wie vervanger Iserbyt moet worden

20:00
Ex-ploegmaat drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar

Ex-ploegmaat drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar

19:00
De lat ligt hoog: Foré onthult vijf doelstellingen van Soudal Quick-Step

De lat ligt hoog: Foré onthult vijf doelstellingen van Soudal Quick-Step

18:30
Herygers slaakt noodkreet over BK veldrijden: "Pure horror. Ongezien!"

Herygers slaakt noodkreet over BK veldrijden: "Pure horror. Ongezien!"

09/01
Zware revalidatie voor Sweeck: ploegleider geeft update over schouderblessure

Zware revalidatie voor Sweeck: ploegleider geeft update over schouderblessure

09/01
"De meest technische van het pak": De Clercq ziet gevaarlijke klant voor BK

"De meest technische van het pak": De Clercq ziet gevaarlijke klant voor BK

09/01
Knopen zijn doorgehakt: deze veranderingen worden doorgevoerd op BK veldrijden

Knopen zijn doorgehakt: deze veranderingen worden doorgevoerd op BK veldrijden

09/01
Wat kan Iserbyt nog betekenen voor de ploeg? Mettepenningen legt het duidelijk uit

Wat kan Iserbyt nog betekenen voor de ploeg? Mettepenningen legt het duidelijk uit

09/01
Geld de echte reden voor vertrek Evenepoel? CEO Foré is glashelder

Geld de echte reden voor vertrek Evenepoel? CEO Foré is glashelder

09/01
Extra pijnlijk voor Van Aert? Aerts zonneklaar over BK veldrijden

Extra pijnlijk voor Van Aert? Aerts zonneklaar over BK veldrijden

09/01
Brons op WK in Rwanda: Belgisch toptalent krijgt stevig verdict na aanrijding

Brons op WK in Rwanda: Belgisch toptalent krijgt stevig verdict na aanrijding

09/01
"Uitgesloten. Zou onverstandig zijn": Thibau Nys duidelijk voor Lidl-Trek

"Uitgesloten. Zou onverstandig zijn": Thibau Nys duidelijk voor Lidl-Trek

09/01
Financiële zorgen door gedwongen afscheid? Iserbyt geeft eerlijk antwoord

Financiële zorgen door gedwongen afscheid? Iserbyt geeft eerlijk antwoord

09/01
Een moeilijk jaar: Lotte Kopecky onthult wat er fout liep in 2025

Een moeilijk jaar: Lotte Kopecky onthult wat er fout liep in 2025

09/01
"Hoorde dat niet graag": Stuyven onthult reden voor transfer naar Soudal Quick-Step

"Hoorde dat niet graag": Stuyven onthult reden voor transfer naar Soudal Quick-Step

09/01
"Dat heb ik hem gezegd": Keisse klaar en duidelijk over vertrek Evenepoel

"Dat heb ik hem gezegd": Keisse klaar en duidelijk over vertrek Evenepoel

09/01
Albert beseft wat Iserbyt nu meemaakt en geeft hem goede raad

Albert beseft wat Iserbyt nu meemaakt en geeft hem goede raad

09/01
📷 Van Aert, Van der Poel, Verdonschot...: Iserbyt krijgt veel steun

📷 Van Aert, Van der Poel, Verdonschot...: Iserbyt krijgt veel steun

09/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Eli Iserbyt Thibau Nys Remco Evenepoel Laura Verdonschot Angelo De Clercq Emiel Verstrynge Toon Aerts Marion Norbert-Riberolle Paul Herygers Tim Merlier Bart Wellens Sven Nys Jasper Stuyven Jose De Cauwer Lotte Kopecky Johan Bruyneel Thomas De Gendt Wout Van Aert Victor Campenaerts Michael Vanthourenhout

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved