Door Vingegaard? Zonneveld velt oordeel over onverwacht afscheid Yates
Simon Yates besloot onverwacht om een punt te zetten achter zijn carrière. Thijs Zonneveld ziet stilaan een probleem ontstaan bij Visma-Lease a Bike.

Amper iets meer dan een half jaar na zijn eindzege in de Giro heeft Simon Yates beslist om een punt te zetten achter zijn carrière. De 33-jarige Brit poseerde onlangs nog in het nieuwe shirt van de ploeg en ging ook nog mee op stage. 

Afscheid Yates op vreemd moment

"De timing is wel echt heel raar. Als je meegaat op trainingskamp en je laat foto's maken... Dan zie je ook wel zijn interne strijd. Dat hij ergens iets wilde, maar aan de andere kant dat hij het helemaal niet meer wilde", zegt Zonneveld bij In De Waaier. 

"Het moment is gewoon heel raar." Dinsdag worden de programma's van de renners van Visma-Lease a Bike voor 2026 gepresenteerd. En dat zou één van de redenen kunnen zijn waarom Yates nu de knoop heeft doorgehakt. 

Mocht Yates geen kopman zijn in de Giro?

"Ik denk wel dat het echt een probleem is voor Visma en dat het ze overvalt. De timing is ongelooflijk lastig. Yates wilde terug naar de Giro, maar Vingegaard is kopman in de Giro. Dat kan het zetje zijn geweest", stelt Zonneveld. 


"Het mooiste had hij gehad en dit jaar zou hij volledig in dienst rijden voor Vingegaard. Hem laten winnen wat je vorig jaar zelf won. Dat lijkt me best lastig", stelt Zonneveld nog. 

