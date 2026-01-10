📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

Eli Iserbyt heeft tijdens zijn moeilijke periode veel aan zijn vrouw Fien Maddens. Op haar sociale media reageerde ze ook met een emotioneel bericht op zijn gedwongen afscheid van het veldrijden.

"De voorbije jaren hebben me meer gegeven dan ik ooit had gedacht dat een leven in de sport kon bevatten: vroege ochtenden op de weg, lange dagen van wachten en hopen, de rush van koersdagen, het horen van zijn naam, overwinningen die onwerkelijk aanvoelden, en de stille momenten die niemand ooit ziet", schrijft Maddens.

"Ik mocht naast Eli staan door alles heen: de zeges, het hartzeer, de opofferingen, de dromen die uitkwamen. Hem zijn hele hart zien leggen in de sport die hij liefheeft, was een van de grootste privileges van mijn leven."

Iserbyt heeft gevochten voor zijn carrière

"En precies daarom doet dit deel zo’n pijn. Niet omdat Eli niet hard genoeg heeft gevochten… maar omdat hij harder heeft gevochten dan wie dan ook ooit zal begrijpen. Omdat zijn lichaam meer vroeg dan het kon geven."

"Omdat het leven soms een einde schrijft dat je nooit zag aankomen. Het is pijnlijk, oneerlijk en zwaarder dan woorden kunnen dragen." Toch is het voor Maddens een periode om met veel plezier naar terug te kijken.

Gedwongen afscheid Iserbyt van het veldrijden

"Maar zelfs met dat alles … is mijn hart vol. Vol dankbaarheid voor alles wat we hebben beleefd, vol trots voor de atleet en de man die hij is, vol liefde voor de weg die we samen hebben afgelegd: een weg die geen enkele tegenslag of einde ooit kan uitwissen."



"Dit hoofdstuk sluit op een manier die we nooit wilden, maar we stappen verder met dankbaarheid voor wat is geweest en moed voor wat komt", besluit Maddens haar bericht.

Iserbyt reageerde ook nog op het bericht van zijn vrouw. "We hebben vele waters doorzwommen, maar jij bent altijd degene die me het juiste pad laat zien. We komen hier samen sterker uit."