'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

Remco Evenepoel verhuisde van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. De Belgische ploeg kreeg daar ook een afkoopsom voor, een andere renner leverde echter het dubbele op.

Na zeven jaar trok Remco Evenepoel de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step. De olympische kampioen had nog een contract tot eind dit jaar, maar dat contract werd verbroken zodat Evenepoel kon vertrekken.

Vertrek Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step heeft wel een bedrag gekregen om het van Evenepoel contract vroegtijdig stop te zetten. Volgens VELO zou dat zo'n 2 miljoen dollar bedragen. Bij zijn nieuwe ploeg verdient Evenepoel ook stevig.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zou Evenepoel naar schatting zo'n 6 à 7 miljoen dollar per jaar verdienen. Daarmee zou Evenepoel bij de bestbetaalde renners in het peloton zijn, maar niet de duurste transfer.

Onley duurste transfer

Die staat op naam van Oscar Onley, de nummer vier dan de Tour van vorig jaar. De Schot had nog een contract van twee jaar bij Picnic-PostNL, maar vertrok naar het Britse INEOS Grenadiers, waar hij nu tot eind volgend jaar vastligt

INEOS Grenadiers zou diep in de buidel getast hebben om Onley los te weken, naar schatting zou het meer dan het dubbele betaald hebben in vergelijking met Evenepoel.