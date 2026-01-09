Ex-ploegmaat drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar

Remco Evenepoel heeft zijn zinnen gezet op eindwinst in de Tour de France. Ex-ploegmaat Tim Declercq twijfelt echter of hij Tadej Pogacar wel kan kloppen.

Met zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe hoopt Remco Evenepoel om een stap vooruit te zetten en mikt vol op de Tour de France. De olympische kampioen hoopt om de strijd aan te gaan met Tadej Pogacar.

Declercq twijfelt aan Evenepoel

Tim Declercq, ex-ploegmaat en nu trainer bij Soudal Quick-Step, twijfelt echter of Evenepoel daartoe in staat is. "Als je het niveau van Tadej op de beklimmingen wilt evenaren, de w/kg en dat soort dingen, dan is het simpel", zegt hij bij Domestique Hotseat.

"Als Tadej op hetzelfde niveau blijft, moet Remco een stap vooruit zetten. En dan zal hij wattages moeten halen die hij nog nooit gehaald heeft", is Declercq klaar en duidelijk. Een moeilijke opdracht dus.

Ruimte voor verbetering bij Evenepoel?

Al ziet Declercq het ook wel nog positief in voor Evenepoel. Want het zat Evenepoel de voorbije jaren ook niet altijd allemaal mee. Hij moest vaak revalideren en kan nog ruimte voor verbetering hebben.



"Heel vaak had hij niet de beste voorbereiding, veel valpartijen, en kon hij niet echt jaar na jaar doorbouwen. Dus ik zeg niet dat het onmogelijk is voor Remco om de Tour te winnen", besluit Declercq nog.