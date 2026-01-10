Nieuwe carrière start snel na afscheid: Verdonschot onthult haar plannen

Straks staat Laura Verdonschot (29) voor de laatste keer aan de start van het BK veldrijden. Nadat ze haar fiets eind februari aan de haak heeft gehangen, zal haar nieuwe carrière snel beginnen.

Het afscheid van Laura Verdonschot komt steeds dichterbij. Straks rijdt ze voor het laatst het Belgisch kampioenschap veldrijden en normaal rijdt ze op 31 januari ook voor het laatst het WK veldrijden.

Geen WK veldrijden voor Verdonschot?

Al staat daar wel nog een vraagteken achter. Als Verdonschot de komende wedstrijden pijn blijft ervaren, dan twijfelt ze of ze wel naar het WK wil. "Op het WK word je keihard afgestraft als je niet goed bent", zegt ze bij Sporza.

Hoe dan ook wordt Oostmalle op 22 februari de laatste cross in de carrière van Verdonschot, daarna hangt ze de fiets aan de haak. In een zwart gat zal ze niet vallen, tien dagen later begint ze al aan haar nieuwe carrière.

Nieuwe carrière Verdonschot bij Defensie

"Ik begin dan aan mijn opleiding bij Defensie. Tien maanden lang zal ik me in Doornik proberen om te scholen tot onderofficier." Het worden tien pittige maanden voor Verdonschot, van maandag tot vrijdag zal ze op internaat zitten.



Dat Verdonschot met pijn moet afscheid nemen van het veldrijden, vindt ze jammer. "Maar het leven heeft nog zoveel meer te bieden", besluit Verdonschot toch op een positieve noot.