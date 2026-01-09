Wat kan Iserbyt nog betekenen voor de ploeg? Mettepenningen legt het duidelijk uit

Wat kan Iserbyt nog betekenen voor de ploeg? Mettepenningen legt het duidelijk uit
Foto: © photonews

Eli Iserbyt moet gedwongen zijn fiets aan de haak hangen door een aanhoudende blessure. Is er nog een toekomst voor hem bij zijn ploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw?

Iserbyt moet afscheid nemen

Medisch kon er geen oplossing meer worden gevonden voor de blessure van Eli Iserbyt en dus moest hij een punt zetten achter zijn carrière. Ook voor zijn ploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw een stevige klap. 

Iserbyt was de kopman en de leider van de ploeg volgens ploegmanager Jurgen Mettepenningen. Iemand die verder dacht dan het sportieve, maar ook met de uitbouw van de ploeg en de jeugd bezig was. 

Toekomst voor Iserbyt bij Mettepenningen?

Is er nog een rol voor Iserbyt weggelegd bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw? "Dat is nog prematuur, maar het is wel de bedoeling om binnen een paar maanden met Eli aan tafel te gaan", zegt Mettepenningen bij VRT NWS. 

"Ik ben ervan overtuigd dat als hij dezelfde gedrevenheid heeft buiten het sportieve, dat hij nog veel voor ons kan betekenen." Al moet eerst alles door Iserbyt wat verwerkt worden vooraleer er gesproken kan worden. 

Dat geldt ook voor het contract van Iserbyt bij de ploeg van Mettepenningen. Ook dat is nog niet afgehandeld, maar door het stoppen van Iserbyt zal het wellicht wel vervallen. 

Eli Iserbyt

