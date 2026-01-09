De lat ligt hoog: Foré onthult vijf doelstellingen van Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step is in 2026 aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Voor CEO Jurgen Foré zijn er vijf belangrijke doelstellingen dit jaar.

Paret-Peintre, Magnier en Soudal verlengden

Remco Evenepoel is vertrokken bij Soudal Quick-Step, maar The Wolfpack blijft wel overeind. De voorbije dagen pakte de ploeg zelfs uit met contractverlengingen van Valentin Paret-Peintre en Paul Magnier tot eind 2029.

Hoofdsponsor Soudal verlengde zijn sponsorovereenkomst tot eind 2030. De toekomst van Soudal Quick-Step ziet er dus rooskleurig uit, maar ook in 2026 wil CEO Jurgen Foré scoren met zijn ploeg.

Vijf doelstellingen van Foré in 2026

Hij heeft dan ook niet één doelstelling, maar wel vijf. "Ik wil graag minstens één ritzege in alle drie de grote rondes", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Zijn ploeg won vorig jaar vier ritten in de Tour, maar won niet in de Giro of Vuelta.

Foré wil met Soudal Quick-Step ook nog eens een grote eendagskoers winnen. "Verder wil ik ook scoren op alle terreinen: sprints, bergop, tijdrijden... en met minstens tien verschillende renners."



In 2025 wist Soudal Quick-Step met negen verschillende renners te winnen, dat wil Foré dus beter doen. En tot slot wil hij ook opgemerkt en attractief koersen met The Wolfpack.