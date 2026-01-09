Brons op WK in Rwanda: Belgisch toptalent krijgt stevig verdict na aanrijding

Seff Van Kerckhove (17), die brons pakte op het WK tijdrijden voor junioren, is op training aangereden. De Belgische junior brak daarbij vier ruggenwervels.

In Loenhout stond Seff Van Kerckhove (17) aan de start in de cross bij de junioren en werd er anoniem 33ste. Op weg naar huis liep het echter mis voor Van Kerckhove, die werd aangereden door een auto.

Van Kerckhove breekt vier ruggenwervels

"Helaas zijn vier van zijn ruggenwervels gebroken", meldt zijn ploeg Decathlon CMA CGM NewGen op hun sociale media. "We wensen Seff een spoedig herstel toe en bedanken het medisch personeel en onze eigen medewerkers voor de goede zorg die ze hebben verleend."

"We willen iedereen eraan herinneren dat, of je nu fietst of met de auto rijdt, de weg gedeeld wordt en ieders veiligheid voorop staat", besluit Decathlon CMA CGM NewGen hun bericht nog.

Brons op WK in Rwanda

Seff Van Kerckhove is de jongere broer van Matisse Van Kerckhove (19), die bij het opleidingsteam van Visma-Lease a Bike rijdt. Vorig jaar maakte Seff Van Kerckhove al heel wat indruk bij de junioren.

Hij won vier koersen, onder meer het eindklassement in de Giro della Lunigiana. Op het WK in Rwanda pakte hij brons in het tijdrijden, op het EK in Frankrijk werd Van Kerckhove zesde in de wegrit.



