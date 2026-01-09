Herygers slaakt noodkreet over BK veldrijden: "Pure horror. Ongezien!"

Begin deze week was sneeuw nog het grote probleem op het parcours van het BK veldrijden in Beringen. Nu is dat echter water, dat de komende nachten zal bevriezen en voor gevaarlijke toestanden zal zorgen.

Door bevroren sporen met daarop sneeuw werd de officiële verkenning van het BK-parcours woensdag afgelast. De sneeuw is nu verdwenen, maar door storm Goretti zal nu vooral water een probleem worden.

Wordt BK-parcours een ijspiste?

Op het BK-parcours zijn er heel wat plassen ontstaan en vannacht zakken de temperaturen onder het vriespunt, zaterdagochtend zal het -3°C zijn en 's nachts gaan de temperaturen zelfs naar -8°C zakken.

"Dit is pure horror. Ongezien! Dit is ellende. Hier moet de organisatie actie ondernemen, want anders breken de renners hun benen en armen", zegt Paul Herygers dan ook tijdens zijn verkenning van het BK-parcours bij Sporza.

Volgens Herygers zullen er bepaalde stroken dan ook moeten aangepast worden en zal er met zaagsel en zout moeten gestrooid worden om de ergste ijsplekken zo berijdbaar mogelijk te maken.

Gaat het BK veldrijden nog door?



Toch zal het BK volgens Herygers zeker doorgaan en zullen er ook Belgische titels worden uitgedeeld. "Er zal absoluut gecrost worden zaterdag en zondag."