Een mooie carrière? Albert velt oordeel over palmares Iserbyt

Eli Iserbyt heeft een punt moeten zetten achter zijn carrière. Niels Albert vindt dat Iserbyt mag terugblikken op een bijzonder mooie carrière, ook al is die veel te vroeg gestopt.

Iserbyt moet stoppen op zijn 28ste

Na een lange lijdensweg heeft Eli Iserbyt een punt moeten zetten achter zijn carrière als crosser. Omdat het medisch niet meer verantwoord is om nog te crossen en er ook geen oplossing meer is.

Op zijn 28ste moet Iserbyt zo een punt zetten achter zijn carrière. Niels Albert had dezelfde leeftijd toen hij in 2014 zijn fiets aan de haak moest hangen door hartproblemen. Ze hadden allebei wel een mooie carrière.

Albert onder de indruk van carrière Iserbyt

Albert is ook onder de indruk van wat Iserbyt gepresteerd heeft. "Ik heb eens naar zijn palmares gekeken en ik vond dat eigenlijk toch vrij indrukwekkend", zegt Albert bij Sporza Daily.

"Een Europese titel, een Belgische titel, 2 keer de Wereldbeker, 2 keer de Superprestige en 4 keer de X²O-trofee. En dat toch allemaal in een periode waarin ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel rondreden."

"Ik vind dat Eli met veel trots en fierheid mag terugkijken op zijn carrière, die uiteraard veel te kort geweest is." Iserbyt won 54 crossen bij de profs, de GP Sven Nys op 1 januari 2025 werd zijn laatste overwinning.