Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

Op zaterdag zijn de wedstrijden op het Belgisch kampioenschap zonder problemen door kunnen gaan. Al wordt er vooral gevreesd voor de weersomstandigheden zondag.

De organisatie van het BK veldrijden heeft zijn handen vol met het parcours in Beringen. Begin deze week waren er bevroren sporen met daarop sneeuw, waardoor de officiële verkenning werd afgelast woensdag.

Geen problemen op zaterdag op BK veldrijden

Vrijdag was alles gesmolten, maar toen trok Paul Herygers aan de alarmbel. Want het parcours stond op bepaalde plaatsen onder water en door vriestemperaturen zou het bijzonder gevaarlijk worden.

Dat gebeurde niet, maar de organisatie moest wel een strook van het parcours schrappen die helemaal bevroren was. Er werd zand aangevoerd om die strook zondag toch te kunnen gebruiken.

Wat gaat nachtvorst doen met het BK-parcours?

Maar de temperaturen zakken zaterdagnacht wel naar -8°C, waardoor het parcours er weer helemaal zal veranderen. "Pas op het middaguur zal het rond het vriespunt zijn", zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo bij VTM Nieuws.

"Mits wat zout, zou het allemaal wel moeten lukken. Het gevaar zit in de diepe sporen die vannacht kunnen bevriezen. Dat moeten we morgen (zondag, nvdr.) bekijken", besloot Vervecken nog.