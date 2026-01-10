Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

Wout van Aert staat aan de kant met een enkelbreuk. Een stevige domper voor Van Aert, Johan Bruyneel vreest dan ook voor zijn voorjaar.

Wanneer Wout van Aert opnieuw zal kunnen fietsen, dat is nog een raadsel. Een week geleden ging Van Aert onder het mes in Herentals voor een klein breukje in zijn enkel na een valpartij in de cross van Mol.

Haalt Van Aert de klassiekers?

De eerste koers van Van Aert zou de Strade Bianche (7 maart) moeten worden, dat is over precies acht weken. Johan Bruyneel twijfelt echter of Van Aert daar wel aan de start zal kunnen komen.

"Drie maanden is heel reëel", zegt hij bij The Move+. "Het is wel geen serieuze breuk. Maar het is een enorme terugslag voor de klassiekers, als hij er aan de start kan komen. Maar zijn voorbereiding is wel in het gedrang aan het komen."

Voor Van Aert is het de zoveelste tegenslag. "Het is sowieso niet goed. Het is een flinke terugslag: hij lijkt verdoemd. Net wanneer hij dichter bij Van der Poel leek te komen... Ik leef enorm met hem mee."

Van Aert op zijn top in de Tour?



Toch ziet Bruyneel ook nog één voordeel aan de blessure van Van Aert. "Het is een garantie dat we Wout van Aert op zijn best gaan zien in de Tour de France." Of moet hij dan in dienst rijden van Jonas Vingegaard?