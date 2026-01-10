"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

Het BK veldrijden wordt de laatste cross van het seizoen van Emiel Verstrynge. Bij Bart Wellens is er weinig begrip voor de keuze van Verstrynge en Alpecin-Premier Tech.

Na Thibau Nys wordt Emiel Verstrynge gezien als de grootste kanshebber om de Belgische driekleur te pakken in Beringen. En zelfs al wordt Verstrynge Belgisch kampioen, het zal wellicht zijn laatste cross van het seizoen worden.

Verstrynge rijdt WK veldrijden niet

Verstrynge wil nog wat rust inbouwen voor hij aan de voorbereiding van zijn wegseizoen begint. Op 7 maart rijdt Verstrynge met de Strade Bianche zijn eerste wegkoers, daarna volgt ook nog een lang wegseizoen.

Toch begrijpt Bart Wellens niet dat Verstrynge het WK veldrijden op 1 februari links laat liggen. "Ik vind dat toch raar. Weer een minder op het WK. Op het einde van de reis schieten er niet veel meer over", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Laat Verstrynge WK-medaille liggen?

Wellens begrijpt wel dat Verstrynge op trainingskamp gaat met zijn ploeg en zijn trainingen zal doen in functie van het voorjaar. Maar met de crossen die Verstrynge al reed en met zijn talent vindt Wellens dat hij altijd het WK er moet bijnemen.



"Zelfs al doet er ene Van der Poel mee en zal hij normaal nooit winnen. Met die grote kanonnen op het podium staan is toch ook altijd mooi, niet", besluit Wellens nog.