De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

Paul Magnier wordt vaak de nieuwe Tom Boonen genoemd bij Soudal Quick-Step. De jonge Fransman zelf vindt dat niet zo'n probleem.

Door het vertrek van Remco Evenepoel verschuift de focus van Soudal Quick-Step opnieuw meer naar de klassiekers. The Wolfpack rekent daarvoor onder meer op de jonge Fransman Paul Magnier (21).

Magnier won vorig jaar negentien keer en deed dat vooral in de sprint. Ook de klassiekers zijn echter belangrijk voor Magnier. De jonge Fransman probeert dan ook zijn weerbaarheid en duurvermogen te trainen.

Magnier droomt van Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

De grote droom van Magnier is om ooit de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. "Dat zijn inderdaad de koersen waarvan ik droom. Maar ze zijn ook heel moeilijk om te winnen", zegt Magnier bij Sporza.

Nieuwe Tom Boonen?

Bij Soudal Quick-Step hopen ze met Magnier een nieuwe Tom Boonen te hebben gevonden. En Magnier vindt die vergelijking ook niet erg. "Ik vind het fijn om te horen dat mensen me met hem vergelijken."



"Ik zie dat niet als druk maar als een compliment. Op het einde van mijn carrière zullen we dan zien of we onze erelijsten kunnen vergelijken." Boonen won drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix, Magnier heeft dus nog wat werk.