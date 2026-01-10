Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

Toon Aerts is één van de outsiders voor het BK veldrijden. Hij pakte dit seizoen al een trui op het Europees kampioenschap in Middelkerke, waar hij Thibau Nys klopte.

Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start zou het Belgisch kampioenschap wel eens een aparte wedstrijd kunnen worden. Zaterdagnacht zullen de temperaturen ook nog eens zakken tot -8°C.

Daardoor wordt er veel ijs verwacht zondag op het parcours. De technische renners zoals Thibau Nys en Michael Vanthourenhout zullen dus wellicht in het voordeel zijn. Maakt Toon Aerts ook kans op de Belgische titel?

Wellens ziet Aerts te veel fouten maken

Volgens Bart Wellens is Toon Aerts supertechnisch, maar ligt de omloop in Beringen hem niet. "En ik zie hem te veel fouten maken", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Dat zag Wellens onder meer in Zonhoven.

Zo probeerde Aerts mee te gaan met Van der Poel, maar reed hij zich zo voorbij. Zo moest Aerts nog knokken voor het podium en viel hij er als vijfde uiteindelijk ook nog naast. Aerts verloor de sprint om plaats vier tegen Vandeputte.

Herygers ziet wel kansen voor Aerts

Paul Herygers geeft Aerts dan weer wel een kans, onder meer door het koude weer. In Mol maakte Aerts nog tijd voor een pirouette in de sneeuw, terwijl iedereen onderkoeld was. "Die heeft geen schrik voor een beetje ellende op de baan."