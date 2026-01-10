Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Toon Aerts is één van de outsiders voor het BK veldrijden. Hij pakte dit seizoen al een trui op het Europees kampioenschap in Middelkerke, waar hij Thibau Nys klopte.

Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start zou het Belgisch kampioenschap wel eens een aparte wedstrijd kunnen worden. Zaterdagnacht zullen de temperaturen ook nog eens zakken tot -8°C. 

Daardoor wordt er veel ijs verwacht zondag op het parcours. De technische renners zoals Thibau Nys en Michael Vanthourenhout zullen dus wellicht in het voordeel zijn. Maakt Toon Aerts ook kans op de Belgische titel? 

Wellens ziet Aerts te veel fouten maken

Volgens Bart Wellens is Toon Aerts supertechnisch, maar ligt de omloop in Beringen hem niet. "En ik zie hem te veel fouten maken", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Dat zag Wellens onder meer in Zonhoven. 

Zo probeerde Aerts mee te gaan met Van der Poel, maar reed hij zich zo voorbij. Zo moest Aerts nog knokken voor het podium en viel hij er als vijfde uiteindelijk ook nog naast. Aerts verloor de sprint om plaats vier tegen Vandeputte. 

Herygers ziet wel kansen voor Aerts 

Lees ook... "Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper
Paul Herygers geeft Aerts dan weer wel een kans, onder meer door het koude weer. In Mol maakte Aerts nog tijd voor een pirouette in de sneeuw, terwijl iedereen onderkoeld was. "Die heeft geen schrik voor een beetje ellende op de baan."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bart Wellens
Toon Aerts

Meer nieuws

Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

17:00
Verdonschot geeft in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

Verdonschot geeft in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

16:30
Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

15:53
Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

14:00
Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

13:30
De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

13:00
Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

12:30
"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

08:00
Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

12:00
Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

11:00
Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

10:00
📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

09:00
Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

08:30
'Remco Evenepoel voegt nog extra wedstrijd toe aan zijn programma'

'Remco Evenepoel voegt nog extra wedstrijd toe aan zijn programma'

07:30
Nieuwe carrière start snel na afscheid: Verdonschot onthult haar plannen

Nieuwe carrière start snel na afscheid: Verdonschot onthult haar plannen

07:00
Een mooie carrière? Albert velt oordeel over palmares Iserbyt

Een mooie carrière? Albert velt oordeel over palmares Iserbyt

21:30
Extra pijnlijk voor Van Aert? Aerts zonneklaar over BK veldrijden

Extra pijnlijk voor Van Aert? Aerts zonneklaar over BK veldrijden

09/01
Door Vingegaard? Zonneveld velt oordeel over onverwacht afscheid Yates

Door Vingegaard? Zonneveld velt oordeel over onverwacht afscheid Yates

20:30
Niet Verstrynge of Nys: Mettepenningen duidt wie vervanger Iserbyt moet worden

Niet Verstrynge of Nys: Mettepenningen duidt wie vervanger Iserbyt moet worden

20:00
Ex-ploegmaat drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar

Ex-ploegmaat drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar

19:00
De lat ligt hoog: Foré onthult vijf doelstellingen van Soudal Quick-Step

De lat ligt hoog: Foré onthult vijf doelstellingen van Soudal Quick-Step

18:30
Herygers slaakt noodkreet over BK veldrijden: "Pure horror. Ongezien!"

Herygers slaakt noodkreet over BK veldrijden: "Pure horror. Ongezien!"

09/01
Zware revalidatie voor Sweeck: ploegleider geeft update over schouderblessure

Zware revalidatie voor Sweeck: ploegleider geeft update over schouderblessure

09/01
"De meest technische van het pak": De Clercq ziet gevaarlijke klant voor BK

"De meest technische van het pak": De Clercq ziet gevaarlijke klant voor BK

09/01
Knopen zijn doorgehakt: deze veranderingen worden doorgevoerd op BK veldrijden

Knopen zijn doorgehakt: deze veranderingen worden doorgevoerd op BK veldrijden

09/01
Wat kan Iserbyt nog betekenen voor de ploeg? Mettepenningen legt het duidelijk uit

Wat kan Iserbyt nog betekenen voor de ploeg? Mettepenningen legt het duidelijk uit

09/01
Geld de echte reden voor vertrek Evenepoel? CEO Foré is glashelder

Geld de echte reden voor vertrek Evenepoel? CEO Foré is glashelder

09/01
"Zo voel ik me helaas wel": Verdonschot stond bijna niet aan de start van BK

"Zo voel ik me helaas wel": Verdonschot stond bijna niet aan de start van BK

09/01
Brons op WK in Rwanda: Belgisch toptalent krijgt stevig verdict na aanrijding

Brons op WK in Rwanda: Belgisch toptalent krijgt stevig verdict na aanrijding

09/01
"Uitgesloten. Zou onverstandig zijn": Thibau Nys duidelijk voor Lidl-Trek

"Uitgesloten. Zou onverstandig zijn": Thibau Nys duidelijk voor Lidl-Trek

09/01
Financiële zorgen door gedwongen afscheid? Iserbyt geeft eerlijk antwoord

Financiële zorgen door gedwongen afscheid? Iserbyt geeft eerlijk antwoord

09/01
Een moeilijk jaar: Lotte Kopecky onthult wat er fout liep in 2025

Een moeilijk jaar: Lotte Kopecky onthult wat er fout liep in 2025

09/01
"Hoorde dat niet graag": Stuyven onthult reden voor transfer naar Soudal Quick-Step

"Hoorde dat niet graag": Stuyven onthult reden voor transfer naar Soudal Quick-Step

09/01
"Dat heb ik hem gezegd": Keisse klaar en duidelijk over vertrek Evenepoel

"Dat heb ik hem gezegd": Keisse klaar en duidelijk over vertrek Evenepoel

09/01
Albert beseft wat Iserbyt nu meemaakt en geeft hem goede raad

Albert beseft wat Iserbyt nu meemaakt en geeft hem goede raad

09/01
📷 Van Aert, Van der Poel, Verdonschot...: Iserbyt krijgt veel steun

📷 Van Aert, Van der Poel, Verdonschot...: Iserbyt krijgt veel steun

09/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Eli Iserbyt Thibau Nys Remco Evenepoel Laura Verdonschot Angelo De Clercq Emiel Verstrynge Toon Aerts Marion Norbert-Riberolle Paul Herygers Tim Merlier Bart Wellens Sven Nys Jasper Stuyven Jose De Cauwer Lotte Kopecky Johan Bruyneel Thomas De Gendt Wout Van Aert Victor Campenaerts Michael Vanthourenhout

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved