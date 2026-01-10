Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

Matteo Jorgenson (26) verlengde in juli vorig jaar zijn contract tot eind 2029 bij Visma-Lease a Bike. Toch duurde het enkele maanden voor hij de knoop doorhakte.

Het contract van Jorgenson liep tot eind dit jaar, maar dat werd vorig jaar dus verlengd tot eind 2029. Toch twijfelde Jorgenson, omdat hij niet zeker wist of hij nog enkele jaren kon doorgaan op hoog niveau als renner.

"Het is moeilijk om constant te verbeteren. Ik zie vorig seizoen meer als een succes in mijn persoonlijke leven in dan op de fiets", zegt de Amerikaan in een interview van zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Jorgenson twijfelde over contractverlenging

"Ik ben comfortabeler geworden in mijn rol als een van de leiders binnen de ploeg. Mijn persoonlijke leven in Europa is stabieler geworden en ik voel me beter in mijn leven als renner. Daarom heb ik ook mijn contract verlengd."

"Ik wilde voelen dat ik dit langere tijd zou kunnen volhouden voor ik een contract zou tekenen waarmee ik mezelf voor langere tijd zou verbinden aan de ploeg. Ik kreeg begin vorig jaar al een aanbod, maar het duurde maanden voor ik me daar goed bij voelde."



Voor Jorgenson, een Amerikaan, vergt het leven als renner in Europa veel opofferingen. Daar wilde hij zich goed bij voelen en dat is dus ook het geval. "Het contract ondertekenen voelde als een belangrijk moment."