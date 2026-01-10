De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

Door een valpartij in Mol ligt Wout van Aert in de lappenmand met een kleine breuk in de enkel. Al vreest Johan Bruyneel dat Van Aert misschien wel afscheid zal nemen van het veldrijden.

Het zat voor Wout van Aert opnieuw niet mee deze winter. Na mechanische pech in Antwerpen en Loenhout kwam hij in Mol stevig ten val. Van Aert liep een kleine breuk op in de enkel en staat voor onbepaalde tijd aan de kant.

Opnieuw tegenslag voor Van Aert

Voor Van Aert is het een zoveelste tegenslag. Johan Bruyneel denkt dat het voor Van Aert wel eens het einde zou kunnen betekenen van zijn carrière in het veld, net als zijn grote concurrent Van der Poel.

"Als je naar die twee kijkt, zie je dat ze crossen omdat ze het leuk vinden", zegt Bruyneel bij The Move+. "Ze houden van de sport, van de sfeer en van de fans", gaat Bruyneel verder.

Stopt Van Aert met crossen?

"Ze krijgen er een mooi centje voor, maar dat stelt weinig voor in vergelijking met hun andere contracten. Ze doen het puur uit liefde." En toch vreest Bruyneel dat Van Aert misschien niet meer zal verder crosen.

Lees ook... Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure›

"Ik zie hem zeggen: 'Weet je wat, dit is het. Ik zal de risico's beperken.' Maar meestal zijn valpartijen in het veldrijden zonder veel erg. Ze vallen veel, maar op lage snelheid en niet op asfalt."