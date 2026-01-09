Zware revalidatie voor Sweeck: ploegleider geeft update over schouderblessure

Niet alleen Wout van Aert, maar ook Laurens Sweeck ligt in de lappenmand. Na een val in Loenhout liep hij een schouderblessure op die hem nog een tijdje aan de kant zal houden.

In Loenhout kwam Laurens Sweeck op 29 december bijzonder zwaar ten val bij het opdraaien van de aankomststrook en liep daarbij een stevige schouderblessure op. Sweeck ging een dag later onder het mes in Herentals.

Zware revalidatie voor Sweeck

Die operatie is ook gelukt, maar er wacht Sweeck ook nog een lange revalidatie die niet te onderschatten is. Vooral mentaal niet, want pas in oktober zal Sweeck opnieuw kunnen crossen.

Deze zomer zal hij ook wel al op de weg kunnen rijden, maar dat is voor Sweeck natuurlijk nog altijd anders. In het veld behoort hij nog altijd tot de top en kan hij strijden voor de overwinning, op de weg is dat niet het geval.

Schouder van Sweeck moet eerst volledig herstellen

"Hij is er een heel lange periode uit, maar wat voor ons belangrijk is, is dat hij zich volledig kan herstellen", zegt zijn ploegleider Kris Wouters bij WielerFlits. Want het gaat niet alleen over het wielrennen, maar ook over het gewone leven.



"De schouder moet terug eerst volledig mobiel worden, voor hij volgende stappen zal kunnen en mogen zetten. Dat is op zich al een behoorlijke revalidatie", besluit Wouters nog.