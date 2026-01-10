Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

Zondag wordt in Beringen het BK veldrijden gereden. De topfavoriet is Thibau Nys, ook voor recordhouder Roland Liboton.

Zonder Wout van Aert aan de start wordt het Belgisch kampioenschap veldrijden een wat meer open strijd. Toch lijkt er met titelverdediger Thibau Nys wel een duidelijke favoriet te zijn voor de Belgische titel.

Nys favoriet voor BK voor Liboton

Nys won dit seizoen drie manches in de Wereldbeker en staat er altijd op kampioenschappen. Vorig seizoen won hij het EK en BK, op het WK pakte hij brons na Van der Poel en Van Aert. En op het EK werd hij dit seizoen tweede.

Voor tienvoudig Belgisch kampioen Roland Liboton, is Thibau Nys dan ook de grote favoriet om zichzelf op te volgen. "Laten we een kat een kat noemen: Thibau Nys heeft het meest talent van allemaal", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Liboton ziet gevaar voor Nys

Hij vindt dat het parcours in Beringen op maat is van Nys. Het is wat wispelturig door de weersomstandigheden, er zit wat klimwerk en interval in. Liboton ziet echter ook een groot gevaar voor Nys.

"Mààr, hij moet wel recht blijven." Dat lukte Nys vorige week niet in Zonhoven. Toen schoof hij weg op een ijsplek en moest hij tevreden zijn met de 23ste plaats, op meer dan drie minuten van Mathieu van der Poel.