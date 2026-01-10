Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

Marion Norbert Riberolle heeft zichzelf opgevolgd als Belgisch kampioene veldrijden. Fleur Moors ging goed van start, maar moest na een valpartij tevreden zijn met zilver.

Verdonschot geeft op tijdens laatste BK

Laura Verdonschot stond voor de laatste keer aan de start van het Belgisch kampioenschap veldrijden, maar het werd een einde in mineur. Verdonschot reed al snel buiten de top tien en gaf halfweg ook op.

In de strijd voor de Belgische titel waren titelverdedigster Marion Norbert Riberolle en Fleur Moors de favorieten. Norbert Riberolle ging wel slecht van start en draaide pas rond de tiende positie het veld in.

Moors in de fout, Norbert Riberolle profiteert

Fleur Moors was wel goed vertrokken en reed goed bergop. Norbert Riberolle schoof wel snel door naar plaats twee en had na de eerste van vijf ronden een achterstand van zo'n acht seconden op Moors.

In de tweede ronde reed Norbert Riberolle het gat dicht en net op dat moment ging Moors tegen de grond. De titelverdedigster sloeg meteen een kloofje van zo'n tiental seconden, in de derde ronde ging Moors in dezelfde bocht weer in de fout.

De tweede Belgische titel op rij van Norbert Riberolle kwam nooit meer in gevaar, Moors werd tweede op zo'n vijftien seconden. De verrassende Kiona Crabbé werd op zo'n anderhalve minuut derde en pakte brons.