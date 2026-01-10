Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

Het BK veldrijden in Beringen gaat dit weekend gewoon door. Sven Nys is positief over het parcours zoals het op dit moment is.

BK-parcours licht aangepast

Paul Herygers vreesde vrijdag nog voor gevaarlijke toestanden op het BK veldrijden door een overvloed aan water en de vriestemperaturen. Zaterdag lijkt dat echter al bij al mee te vallen door een laagje sneeuw.

De organisatie haalde wel een strook van zo'n 300 à 400 meter uit het parcours. Niet omdat het te gevaarlijk was, maar wel om te vermijden dat renners en rensters door het ijswater onderkoeld zouden geraken.

Nys ziet mooi BK-parcours

Sven Nys is zelfs erg positief over het parcours "Het ligt er heel mooi bij", zegt hij bij VTM Nieuws. Nys vindt dat de organisatie prima werk heeft geleverd. "Ik zou zo mijn fiets opspringen en dit parcours trotseren."

Volgens Nys is het parcours in Beringen zeker spectaculair, maar zeker niet gevaarlijk. Volgens Nys is het net zo veilig als in elke andere cross en zullen de crossers het zelf zo gevaarlijk maken als ze het zelf willen.

Nys verwacht dat het door de omstandigheden dichter bij elkaar zal liggen en er zo een spannende cross zal komen, ook bij de mannen. Daar zal zijn zoon Thibau Nys een van de topfavorieten zijn.