Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

De vrouwen strijden vanaf 15u voor de Belgische titel veldrijden. Bondscoach Angelo De Clercq schuift een verrassende favoriete naar voren.

Marion Norbert Riberolle verdedigt haar titel in Beringen en is ook in vorm. In vier van haar laatste vijf crossen eindigde ze in de top zes, in Zonhoven werd ze wel pas veertiende op meer dan drie minuten van Alvarado.

Norbert Riberolle was dan ook niet de beste Belgische in Zonhoven, maar wel Fleur Moors. Zij werd elfde en kwam een halve minuut voor Nobert Riberolle over de streep. Nochtans was Moors ver achteraan gestart.

Moors de favoriete voor De Clercq

"Vanuit de achtergrond zette ze goede rondetijden neer. Maar op het BK start ze op de eerste rij en krijgt ze een parcours dat haar goed ligt", zegt bondscoach Angelo De Clercq bij Sporza.

Met ook nog Julie Brouwers zijn er drie favorieten die aan elkaar gewaagd zullen zijn op het BK. "Als ik dan aan iemand licht het voordeel geef, is dat aan Fleur Moors", stelt De Clercq.

Doet Verdonschot mee voor het podium?



Bij Verdonschot is het afwachten, ze had de voorbije crossen goede en slechte dagen. De Clercq ziet haar op een goede dag meedoen voor het podium in Beringen.