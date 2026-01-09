Geld de echte reden voor vertrek Evenepoel? CEO Foré is glashelder

Soudal Quick-Step gaat dit jaar zonder Remco Evenepoel gewoon verder. Volgens CEO Jurgen Foré zijn de middelen binnen de ploeg nu ok beter gespreid.

Remco Evenepoel was zeven jaar lang het uithangbord bij Soudal Quick-Step, maar dat is in 2026 niet meer het geval. Het contract van Evenepoel werd één jaar voor het einde verbroken en Evenepoel vertrok. 

Vertrek Evenepoel in overleg met Soudal

CEO Jurgen Foré deed dat in samenspraak met Soudal, waarmee hij al sinds april vorig jaar aan het spreken was. Zij konden dan ook overtuigd worden om hun sponsorovereenkomst te verlengen tot eind  2030. 

"Iedere bladzijde die je omdraait, is een nieuwe die je kan invullen", zegt Foré bij Het Nieuwsblad. En het vertrek van Evenepoel opent voor Soudal Quick-Step ook nieuwe perspectieven volgens Foré. 

Middelen beter gespreid bij Soudal Quick-Step

De middelen bij de ploeg zijn nu evenwichtiger gespreid. Er is een goede jonge kern en daar zijn met Stuyven en Van Baarle ervaren renners bij gekomen. Vooral het collectief is voor Foré dan ook belangrijk, meer dan één kopman alleen. 

Lees ook... "Dat heb ik hem gezegd": Keisse klaar en duidelijk over vertrek Evenepoel
"Er zijn vier-vijf supersterren in het wielrennen, die terecht een gigantisch hoog salaris hebben. Maar dan heb je maar één renner. En die ene renner kan maar tachtig dagen koersen per jaar. Maar wij koersen er in totaal 286. We willen 286 dagen lang competitief blijven." 

