'Remco Evenepoel voegt nog extra wedstrijd toe aan zijn programma'

Het programma van Remco Evenepoel was tot nu toe relatief beperkt. De olympische kampioen zou daar nog een wedstrijd aan toevoegen.

Een ploegentijdrit op Mallorca op 29 januari, de Ronde van Valencia van 4 tot 8 februari, de Ronde van Catalonië van 23 tot 29 maart, de Amstel Gold Race op 19 april, de Waalse Pijl op 22 april en Luik-Bastenaken-Luik op 26 april.

Evenepoel rijdt ook UAE Tour

Dat was tot nu toe het beperkte programma van Remco Evenepoel in het voorjaar. De Ronde van Catalonië is voor Evenepoel het eerste grote doel van het voorjaar, waar ook Florian Lipowitz aan de start zal staan.

Volgens HLN zal Evenepoel echter nog een wedstrijd toevoegen aan zijn programma, namelijk de UAE Tour (16 tot 22 februari). Daarna zou Evenepoel op hoogtestage vertrekken naar Tenerife om Catalonië voor te bereiden.

Tegenstand Evenepoel in UAE Tour

Voor Evenepoel wordt het zijn derde deelname aan de UAE Tour, in 2023 won hij de rittenkoers al eens. Titelverdediger Tadej Pogacar zal er dit jaar niet bij zijn, maar met Isaac Del Toro krijgt Evenepoel wel een stevige tegenstander.

Ook zijn ex-ploegmaat Ilan Van Wilder zal er aan de start staan. "De UAE Tour heb ik met de meeste stip aangeduid om een sterk resultaat te rijden", stelde hij. "In 2024 eindigde ik er al eens vierde. Nu wil ik nog beter doen."