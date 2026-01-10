Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

Marion Norbert Riberolle voor de tweede keer op rij Belgisch kampioenschap veldrijden gewonnen. Na een slechte start ging Norbert Riberolle op en over Fleur Moors.

Pas rond tiende positie draaide Marion Norbert Riberolle het veld in na een slechte start op het BK in Beringen. Ze schoof wel snel op, maar Fleur Moors reed wel zo'n tien seconden weg van Norbert Riberolle.

Moors verrast Norbert Riberolle even

"In de eerste ronde nam ze wat voorsprong. Ik dacht: "What the f*ck, ik moet wakker worden", zei Norbert Riberolle achteraf. "Maar het motto van mijn kampioenschap was: rustig blijven. Á l'aise. Ik weet dat ik heel goed ben in de laatste rondes, dus ik moest zelfvertrouwen hebben."

De voorsprong van Norbert Riberolle schommelde altijd rond de vijftien seconden, op het verraderlijke parcours was ze dus nooit helemaal zeker van haar zaak, een foutje was snel gemaakt.

"Ik hoorde het publiek roepen: 'Komaan, Fleur', dus ik wist dat ze dichtbij zat. Maar toen Fleur was gevallen op de laatste schuine kant naar beneden, wist ik dat het goed was." Norbert Riberolle pakte zo haar tweede Belgische titel op rij.

Op stage met Belgische trui

"Ik was de hele week aan het denken: ik wil niet op stage vertrekken zonder de Belgische trui. Ik moest wachten om hem in mijn koffer te steken, want ik ben zeer bijgelovig." Die koffer mag ze nu pakken met de Belgische driekleur.