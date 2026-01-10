Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

Fleur Moors heeft op het Belgische kampioenschap veldrijden vrede moeten nemen met zilver. Ze ging goed van start, maar maakte te veel fouten om aanspraak te maken op de Belgische titel.

In haar provincie Limburg mikte Fleur Moors (20) op de Belgische titel bij de profs. Op het heuvelachtige parcours mocht het lichtgewicht ook dromen van een eerste Belgische titel bij de profs.

Moors ging ook goed van start en had de eerste ronde een voorsprong van zo'n tien seconden op Marion Norbert Riberolle. Die voorsprong speelde ze wel kwijt in de tweede ronde, waarin Moors ook in de fout ging.

Moors in de fout, Norbert Riberolle rijdt weg

Een ronde later ging Moors nog eens in de fout in dezelfde bocht en kwam ze nooit meer in de buurt van Norbert Riberolle. Ze werd uiteindelijk tweede op 18 seconden en pakte zilver, voor Moors haar eerste medaille bij de profs op het BK.

Zilver voor Moors, die foutjes toegeeft

"Ik kwam hier echt om te winnen", zei Moors achteraf bij Sporza. "Maar ik wist dat het moeilijk zou zijn, zelfs als ik recht zou blijven. De sterkste heeft hier vandaag gewonnen. De klim was mijn sterke punt, maar mijn techniek ontbrak en dat werd wel duidelijk."



"Ik weet niet waarom of hoe het kwam, ik had mezelf gewoon niet onder controle. Het gebeurt vaker in wedstrijden dat dat ontbreekt. Hopelijk gaat het de volgende keren wel beter", besloot Moors nog.